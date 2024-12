Det er full vampyrkrig i Castlevania: Nocturne sesong 2-traileren

HQ

Vi lever i en veritabel gullalder for videospillfilmatiseringer nå, men en gang i tiden var det bare noen få vi kunne si var genuint gode, og en av dem var Castlevania. Nå er oppfølgerserien klar for sin andre sesong, og den ser like blodig og actionfylt ut som alltid.

Etter å ha tapt mot vampyrmessias Erzsebet, må gjengen ta seg sammen og samle støv for å kjempe mot henne igjen. De har en ganske mektig alliert i Alucard, men ellers ser det tøft ut.

For ikke å nevne at i traileren er en av de mest dødelige vampyrene fra sesong 1 tilbake i aksjon. Selv om det så ut til at hun hadde blitt drept av Alucard, er Drolta tilbake, og er utvilsomt ute etter hevn. Sjekk ut traileren selv nedenfor: