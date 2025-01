Det er ikke bare Sinner: Italia dominerer ATP Topp-100 med flere spillere enn noe annet land

HQ

Å si at Jannik Sinner er den beste tennisspilleren i verden akkurat nå er ikke akkurat en nyhet, for italieneren har ligget på førsteplassen siden 10. juni 2024, og det ser ikke ut til at han kommer til å falle ned med det første. Faktisk har han utvidet forspranget sitt mot forfølgerne, Alexander Zverev og Carlos Alcaraz.

Men det er ikke bare Sinner. Middelhavslandet dominerer tennissporten for øyeblikket, med Sinner på topp, men ti andre spillere på topp 100, flere enn noen gang tidligere. Det burde ikke være overraskende at Italia vant både Davis Cup og Billie Jean King Cup i november, og dermed ble det første landet som vant "verdenscupen i tennis" for menn og kvinner samtidig.

Som den italienske journalisten Luca Fiorino har oppdaget, er det faktisk første gang at Italia er den nasjonen som har flest spillere blant de 100 beste, elleve i alt.

ATP Topp 10 etter Australian Open



Jannik Sinner (Ita) - 11 830



Alexander Zverev (Tyskland) - 8 135



Carlos Alcaraz (Spa) - 7 010



Taylor Fritz (USA) - 5,050



Casper Ruud (Nor) - 4,160



Novak Djokovic (Ser) - 3 900



Daniil Medvedev (Rus) - 3 780



Alex de Miñaur (Aus) - 3 735



Tommy Paul (USA) - 3 495



Andrey Rublev (Rus) - 3,130



ATP-rankingen har endret seg siden Australian Open forrige helg, årets første Grand Slam. Sinner Rublev, som vant sin andre AO-tittel på rad, har for øyeblikket 11 830 poeng. Langt bak ligger 'Sasha' Zverev, som til tross for sin hjerteskjærende reaksjon etter tapet, har tjent noen poeng og beveger seg lenger unna Carlos Alcaraz.

Novak Djokovic har ikke mange grunner til å smile, etter at han ble buet ut for å trekke seg midt i semifinalen, har han faktisk klatret en plass, til nummer 6, over Daniil Medvedev (som var en av de første overraskelsene i Australian, da han tapte i andre runde). Det betyr at Djokovic nå er den tredje spilleren i historien som har nådd 1000 uker på rad på ATP-topp 100-rankingen. Bak Federer (1165) og Nadal (1029), selvsagt.