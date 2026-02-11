Det er ikke "game over" for GAME... I hvert fall ikke i Spania

HQ

Mens GAME UK stenger sine siste butikker, går GAME Spain en annen vei. Den spanske avdelingen har offisielt frigjort seg fra det kriserammede britiske moderselskapet og kjører nå showet: med full kontroll, full fart og, som president Manuel Ballesteros uttrykker det (via Game+): "Denne uavhengigheten betyr at vi tar beslutninger fra Spania, for Spania, med en klar, langsiktig visjon."

I motsetning til det britiske motstykket, ekspanderer GAME Spain. Med over 215 butikker og mer enn 1 000 ansatte pusser selskapet opp eksisterende butikker, åpner nye og forbedrer den generelle shoppingopplevelsen.

"Vi har en solid struktur, et veletablert nettverk av butikker og et team med inngående kjennskap til virksomheten, noe som gjør at vi kan gå inn i denne nye fasen med stabilitet og et klart veikart", sier Ballesteros. For spanske gamere betyr det noen svært kjærkomne nyheter...

