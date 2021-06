Det er ikke lenger mulig å sende meldinger via PS Vita

PS Vita levde opp til sitt navn, for på tross av at konsollen ble utklassert av Nintendo 3DS på samtlige salgsparametre, så har en dedikert fanbase holdt liv i konsollen, som så sent i april fikk sitt seneste spill.

Men alt godt må komme til en ende, og nå slår Sony nok en spiker i kista. Push Square skriver at du fra nå av ikke lenger kan sende medlinger via PS Vita gjennom Messages-funksjonen.

Alle tidligere meldinger på konsollen vil også bli slettet lokalt, men du kan imidlertid få adgang til dem gjennom PS4, PS5 eller mobilappen.

PS Vita blir for alvor pensjonert senere i sommer, da Sony her setter en stopper for godkjennelse av nye titler til plattformen. Du vil dog fortsatt kunne kjøpe spill på PS Store, ettersom Sony etter stort press fra fansen ombestemte seg etter å ha annonsert at de skulle stenge den digitale butikken på PS Vita og PS3.