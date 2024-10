Det er ikke planlagt mer historieinnhold for Marvel's Spider-Man 2

HQ

I motsetning til det første Marvel's Spider-Man-spillet, vil Marvel's Spider-Man 2 ikke få noen DLC-historie. Nylig ble det kunngjort at spillet ville komme til PC i januar 2025. Opprinnelig utgitt i oktober i fjor, hadde mange fans håpet at vi ville se en stor kunngjøring for noe ekstra innhold nå.

Men ifølge PlayStation Blog-innlegget som diskuterer spillets ankomst på PC, har vi ikke noe ekstra historieinnhold som kommer. Alle oppdateringene etter lanseringen, som New Game+, vil være tilgjengelig på PC ved lansering, men bortsett fra det ser det ut til at spillet er ferdig.

Dette vil sikkert skuffe mange fans, for hvis du spilte sideoppdragene i Marvel's Spider-Man 2, var det tydelig at det ble lagt opp til noen ekstra tegneserieskurker. Disse karakterene kan komme tilbake til det tredje spillet, men vi kan ende opp med et alvorlig tilfelle av Arkham Knight-syndromet, der de bare gjør mindre opptredener og nok en gang blir presset inn i sideoppdragene.