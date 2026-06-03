"Det er ikke så mange bruksområder for AI i spill som jeg er veldig begeistret for", sier tidligere Rockstar Performance Director

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I likhet med mange andre spillutviklere og folk som jobber i bransjen, ser ikke Gethin Aldous, tidligere prestasjonsdirektør i Rockstar, så mange måter AI kan revolusjonere spillene på. Men som en som kjenner til kostnadene ved et studio for bevegelsesopptak, og viktigheten av å gjøre mellomsekvenser overbevisende for spillerne, mener han at det finnes et bruksområde som kan være fordelaktig for utviklere i fremtiden.

"Jeg har sett noen virkelig gode eksempler på at kunstig intelligens kan skape tredimensjonale animasjoner ut av todimensjonale videoer", fortalte Aldous på Madeira Games Summit. "Så det er det som endrer spillet. Et skikkelig motion capture-studio er ganske dyrt. Du trenger veldig stor takhøyde, og du trenger, du vet, mye prosessorkraft."

"Det er ikke så mange bruksområder for AI i spill som jeg er veldig begeistret for", fortsetter Aldous, men han ser store muligheter for å skape mer interaktive mellomsekvenser for spillerne ved hjelp av denne teknologien. "Kanskje det kan hjelpe oss med å integrere mellomsekvenser i miljøfortellinger, som om det ikke er en mellomsekvens, slik at du kan få en mer dynamisk respons fra scenene, og det er lettere å integrere dem i verdener der du ikke ser dem", sier han.

Aldous ser AI i mellomsekvenser som en måte å gjøre dem til en større belønning for spilleren, uten at de føler at det er på tide å legge fra seg spakene og scrolle litt på telefonen. Sjekk ut flere av tankene hans om AI, samt teaser for hans kommende prosjekter, i hele intervjuet nedenfor :