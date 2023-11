Det er ikke sikkert at det neste Starcraft blir et strategispill

HQ

Det er faktisk 13 år siden Blizzard lanserte Starcraft II: Wings of Liberty og tre år siden supporten ble avsluttet. Og dessverre er det ikke noe nytt Starcraft i sikte, og heller ingen rykter om noen utvikling.

Men siden Microsoft nå eier Activision Blizzard og Phil Spencer er en stor fan av serien, er det mange som har håpet at en gjenoppliving av Starcraft faktisk kan skje i en ikke altfor fjern fremtid. I en samtale med Bloomberg berørte Blizzard-president Mike Ybarra kort dette og sa at han ikke vil beordre et team til å lage spillet, men at han vil støtte dem hvis det finnes en spennende visjon med mye lidenskap bak:

"Det er ikke jeg som sier: 'Gå og lag et StarCraft-spill. Jeg må ha noen som har visjonen og lidenskapen som følger med ideen, og jeg vil satse på det teamet."

Dette betyr at han er ganske åpen for alle gode ideer, og neste gang vi ser noe fra Starcraft, vil det ikke nødvendigvis være et RTS. Ybarra nevnte også at han ikke vet hvordan Xbox-æraen Blizzard vil bli helt ennå, men legger til at de nyter mer autonomi nå enn på mange år og at beslutningsprosessen går raskere med Phil Spencer. Tidligere var det "mange avgjørelser oppover i kjeden av ledere i Activision, noe som bremset alt.", og nå har Blizzard muligheten til å utvikle "mindre mainstream-prosjekter".

Vi hadde absolutt ikke hatt noe imot en gjenoppliving av Starcraft: Ghost, som ble kansellert i 2006 (selv om det fikk en liten gjenoppliving med DLC-en Starcraft II: Nova Covert Ops), men det er ærlig talt ganske mye som kan gjøres med Starcraft i omtrent hvilken som helst sjanger.

