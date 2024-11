Det er ingen lykkelig slutt i Lionsgates The Little Mermaid

Det er en hel flåte av skrekkalternativer til klassiske eventyr i det siste. Delvis takket være suksessen til den hjemsøkende Winnie-the-Pooh: Blood and Honey. Mens det finnes et helt filmunivers bygget på den filmen, ønsker Lionsgate nå å dyppe tærne i vannet i denne voksende sjangeren, ved å sette sin egen vri på The Little Mermaid.

Denne filmen er en mørk vri på eventyret, og handler om arkeologen Eric Prince som avdekker et hedensk tempel i Karibia og snart faller for en vakker kvinne som tilfeldigvis ligner på en havfrue som teamet hans oppdaget til sjøs. Etter hvert som forholdet deres blomstrer blir det klart at havfruen har skumle hensikter, og Eric må velge mellom kjærligheten og hele menneskehetens skjebne.

The Little Mermaid har digital premiere 17. desember, og du kan se traileren for filmen nedenfor.