Det er ingen nåværende planer hos Warner Bros. for The Penguin sesong 2

HQ

Hver gang en film eller begrenset serie viser seg å være en hit, er sjansen stor for at studioene ønsker å franchise den. Ta en titt på Shogun, for eksempel. Fenomenet fra 2024 dekket den opprinnelige boken i sin begrensede serie, men har nå to sesonger til å fylle.

Mange antok at The Penguin ville ta en lignende rute, men i et intervju med Deadline sa administrerende direktør i Warner Bros. Television Group Channing Dungey at det ikke er noen nåværende planer for en sesong 2 av showet.

"Den var i stor grad designet som en begrenset serie", sa Dungey, og bemerket at stjerner og andre involverte har sagt at de ønsket å gjøre mer. "Men jeg vil aldri si aldri. Jeg tror at hvis vi kan få de kreative stjernene til å stille opp på riktig måte, og talentet er tilgjengelig - for vi ville absolutt ikke ha ønsket å gjøre dette uten Colin [Farrell] og Cristin [Milioti] og det teamet. Jeg vil si at det definitivt er en mulighet, men det er ingenting på gang for øyeblikket."

Så det er ikke noe umiddelbart å se frem til, men ikke utelukk en ny sesong av The Penguin ennå. Vi vil sannsynligvis se Colin Farrells versjon av Batman-skurken tilbake i Batman-oppfølgeren, og det er håp om at Cristin Milioti også kan komme tilbake i filmene.