Det er ingen planer om en Sinners oppfølger

Ryan Cooglers Sinners er sett på som en av årets største hitfilmer så langt. Ettersom det er en original film som har imponert publikum og innkassert gull på kino, skulle man tro at ideene til en oppfølger flyter rundt i eteren.

Men Coogler ser ikke ut til å ha noen planer om å gi Smokestack-tvillingene mer tid på skjermen. I et intervju med Ebony sa Coogler at han aldri tenkte på å lage en oppfølger til filmen da han først laget den.

"Jeg har vært i et rom med å lage franchisefilmer en stund, så jeg ønsket å komme vekk fra det," sa Black Panther og Creed-regissøren. "Jeg gledet meg til å jobbe med en film som føltes original og personlig for meg, og som hadde en appetitt på å levere noe til publikum som var originalt og unikt."

"Jeg ville at filmen skulle føles som et komplett måltid: forretter, hovedretter, forretter og desserter, jeg ville ha med alt sammen. Jeg ville at det skulle være en helhetlig og ferdig ting. Det var slik jeg ble spurt om det. Det var alltid min intensjon."

Så ikke forvent å se en ny Sinners -film på kino med det første. Med tanke på hvor mange mennesker som omkommer i den opprinnelige filmen, er det nok best at vi ikke får se en oppfølger.