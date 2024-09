Det er ingen PvP i No More Room in Hell 2, men det er fortsatt rom for å forråde vennene dine

HQ

No More Room in Hell 2 lanseres i Early Access neste måned, og hvis du er en fan av det originale spillet eller nettopp har fått øynene opp for denne zombieopplevelsen uten sidestykke, kommer du til å glede deg til Halloween.

På lanseringstidspunktet vil spillet være en ekte PvE-opplevelse som Ken Bourgon fortalte oss på Gamescom i år, men det er fortsatt litt slingringsmonn for å forråde vennene dine. "Med permadeath tror jeg innsatsen kommer til å bli større," sa han. "For selvfølgelig bør du alltid hjelpe lagkameratene dine, men hvis du har en karakter som du har hatt i fem til ti spill, er den karakteren verdt noe."

"Vi har hatt mange spilltester der du ser en situasjon der en av lagkameratene dine blir innelåst i et rom som er omringet av zombier. Du har ikke mye helse. På det tidspunktet må du ta en avgjørelse. Noen blir kanskje glade, andre blir kanskje ulykkelige. Vi kaller spillet for et spill som både skaper og potensielt ødelegger vennskap."

For øyeblikket kan du forvandle deg til en zombie hvis du blir bitt under en gjennomgang av No More Room in Hell 2, men du kan ikke kontrollere den zombiefiguren i Early Access-lanseringen. Hvis du vil høre mer om hvordan zombiefigurer fungerer i spillet, kan du sjekke ut hele intervjuet vårt nedenfor:

No More Room in Hell 2 lanseres i Early Access den 31. oktober.