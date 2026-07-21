Det er kunngjort et DC-kampspill, men det er ikke det du håper på

Flere troverdige rykter peker alle på at Injustice 3 er på vei, ikke minst fordi DC lanserte sin nye DCU for bare ett år siden. Et kampspill med massevis av karakterer er selvfølgelig en utmerket mulighet til å la fansen bli kjent med hva DC har å tilby.

Mandag kveld kom nyheten om at et DC-kampspill faktisk er på vei, selv om det kanskje ikke er helt det folk hadde håpet på. Det heter « DCKO, et gratis mobilspill som skal lanseres i 2027. Spillet utvikles av det nyopprettede studioet Drop Fake som deres første prosjekt, og i pressemeldingen står det:

«Dette nye mobilkampspillet byr på et oppgjør mellom ikoniske DC-figurer i 2-mot-2-tagteam-kamper i en rekke spillmoduser, som for eksempel oppslukende PvE-oppdrag og – for første gang noensinne i et DC-mobilkampspill – PvP-flerspillerkamper i sanntid.»

Ideen er at grafikken skal gi en følelse av tegneserier, og utviklerne beskriver designet sitt som «Neo-Comic.» Du kan se hvordan det ser ut i annonseringstraileren nedenfor, der vi også får et innblikk i de kampfigurene som er bekreftet så langt.