«Det er laget som må score, ikke du»: Thierry Henrys analyse av Ronaldos skuffende prestasjon

HQ

Portugals VM-debut var svært skuffende: til tross for et tidlig mål av João Neves, fikk laget knapt til to andre skudd på mål på grunn av den stramme forsvarsspillet til Den demokratiske republikken Kongo, som feiret sitt første VM-mål og sitt første VM-poeng i en 1–1-uavgjort. Alle øynene var rettet mot Cristiano Ronaldo, men prestasjonen hans skuffet, spesielt mindre enn 24 timer etter at Messi scoret et hat-trick for Argentina.

Det ble rettet mye kritikk mot hans tilsynelatende egoisme, og CBS-ekspert Thierry Henry mener laget kunne ha scoret flere mål, men at Ronaldos ønske om å score sto i veien. «Laget må score, ikke du må score», sa han og pekte på et spesifikt øyeblikk i andre omgang. «Fordi han så desperat vil score, står han i veien for Bruno Fernandes. Hadde han derimot gått inn i sekstyardboksen, ville forsvaret fulgt etter ham, og det ville vært et sikkert mål for Bruno Fernandes.»

Cristiano Ronaldo spilte alle 90 minutter og er en ubestridt startspiller under Roberto Martínez, men noen mener at hans ønske om å score og slå rekorder i en alder av 41 år går ut over hans nåværende form, som ikke er den beste. Faktisk har Ronaldo nå gått 10 kamper i VM eller EM uten å score et mål for Portugal.

Nå har Ronaldo sannsynligvis minst 180 minutter til på seg til å prøve å score... og hjelpe laget sitt med å kvalifisere seg til sluttspillet: mot Usbekistan tirsdag 23. juni kl. 19.00 CEST, 18.00 BST, og mot Colombia 28. juni kl. 01.30 CEST, 00.30 BST.