Det er lite sannsynlig at Valve vil lage spill som er eksklusive for Steam Machine

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Med lanseringen av Steam Machine har Valve offisielt gått inn i konsollmarkedet. Eller, mer presist, selskapet har kastet seg inn i «spill i stua»-segmentet, siden Steam Machine i bunn og grunn er en kubeformet PC som også kan kjøre alle spillene dine via SteamOS. Nå som Valve potensielt kan konkurrere med Xbox, PlayStation og til og med Nintendo til en viss grad, lurer du kanskje på om de vil følge mønstrene som andre plattformseiere har lagt.

En ting Valve ikke kommer til å gjøre, ifølge ingeniøren Pierre-Loup Griffais, er å fokusere på å lage eksklusive spill kun for Steam Machine for å prøve å selge flere enheter. «Å begrense hvor folk kan spille et spill, tror jeg ikke er en god modell, i hvert fall ikke for oss. Vi er mye mer interessert i å ha hele PC-katalogen som vår ‘lanseringseksklusivitet’», sa Griffais til Bloomberg.

Dessuten er Valve ganske fornøyd med å holde spillene ikke-eksklusive, da det betyr at andre produsenter fritt kan lage Steam Machine-lignende enheter, uten å måtte bekymre seg for å ikke ha de samme spillene. «Vi ønsker at det fortsatt skal være mulig for andre maskinvareprodusenter å tilby produkter som Steam Machine, enten med høyere ytelse eller et annet funksjonssett,» sa Yazan Aldehayyat, en annen ingeniør hos Valve.

«Vi ser på det fra et langsiktig perspektiv. Noen som utvikler en av disse PC-ene, kan faktisk skape en meningsfull innovasjon som er virkelig viktig for fremtidige utviklinger på PC – noe som blir så universelt og løfter opplevelsen så mye at den nå blir bedre for alle, og da vil folk kanskje kjøpe flere spill,» la Griffais til.

Valve ser ikke ut til å ha store problemer med å selge Steam Machines akkurat nå. Selv med den høye prislappen tillater GabeCube for øyeblikket kun kjøp gjennom reserverte plasser. Du oppgir e-postadressen din via Steam-butikken, registrerer din interesse, og håper så at du er heldig nok til å kunne bruke over 1000 dollar. For en verden.