Det er månenyttår, og Google har et tidkrevende slangespill for å feire det

HQ

Google er ofte kjent for å endre startsiden sin når en viktig dato nærmer seg. Noen ganger kommer denne nye hjemmesiden også med et spill du kan spille, for eksempel halvmånespillet som dukker opp hver måned nå.

For å feire månenyttåret har Google gitt oss en gammel klassiker i form av et spill med Snake. Det er jo tross alt slangens år, og da er det logisk at vi reiser rundt på et lite brett og plukker opp appelsiner til vi blir for store til å vokse mer.

Snake er ikke akkurat forandret for Google-spillet, men det trenger det ikke å være for at det skal være like vanedannende som alltid. Sjekk det ut selv på Googles hjemmeside, og vær klar til å miste en god del tid på det. Hvis du trodde du skulle være produktiv i dag, må du tro om igjen.

Dette er en annonse: