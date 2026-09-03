Det er massevis av festlig plattformspill i The Grinch 2: Saving Christmas

Det ser ut til å bli en travel høst for folkene hos Outright Games, ettersom det barnevennlige forlaget skal servere en rekke godbiter gjennom september, oktober og november. En av de første i rekken er plattformspilloppfølgeren « The Grinch 2: Saving Christmas, som ser ut til å bli en ambisiøs oppfølger som bytter ut 2D-action med full 3D-plattformspill i overflod, om enn med et mer barnevennlig preg.

Med lansering 18. september på PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch, har Outright Games og utvikleren Casual Brothers nå presentert den komplette gameplay-traileren for prosjektet. Den setter søkelyset på en håndfull av de 23 nivåene, de ulike power-upsene Grinchen kan få tak i, hvordan samleobjekter er innarbeidet og mye mer.

Sjekk ut traileren nedenfor, og ikke glem å sikre deg et eksemplar hvis du ønsker å underholde en ung spillentusiast i månedene fremover.