Det er meldt om en masseskyting i Johannesburg, hvor 12 personer allerede er bekreftet omkommet

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Det er rapportert om en masseskyting i Johannesburg-området i Sør-Afrika, og BBC News opplyser at 12 personer er bekreftet døde og ytterligere ni er skadet i forbindelse med hendelsen.

Skytingen skjedde i Cleveland-området sent på tirsdag kveld, og foreløpig leter politiet aktivt etter de mistenkte som er involvert i skytingen, og en menneskejakt er i gang.

Skytingen ser ikke ut til å ha vært ledet av en enkelt person, slik det ofte er tilfelle med slike tragiske hendelser, da en politierklæring hevder at en hvit Toyota Quantum ble sett mens den slapp av «mer enn 10 mistenkte» i nærheten av en bensinstasjon, før disse personene gikk inn i et boligområde og begynte å skyte på beboerne.

Naturligvis ser det ut til å ligge mer bak denne hendelsen enn det som møter øyet, noe som ikke er uvanlig for Sør-Afrika, ettersom landet har en av de høyeste drapsratene i verden, med omtrent 60 drepte hver dag, hvorav mye er knyttet til gjengvold.

De lokale myndighetene har også bemerket at «motivet for angrepet foreløpig er ukjent og inngår i den pågående etterforskningen».