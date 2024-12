Det er nå også mulig å slå av PSSR i Alan Wake 2

HQ

Det finnes en rekke spill der Sonys PSSR AI-oppskaleringsteknologi har vist seg å ikke være det man hadde håpet på. I de verste eksemplene har spill på Sonys PlayStation 5 Pro til 700 pund faktisk sett dårligere ut enn på den vanlige PlayStation 5.

Disse inkluderer Dragons Dogma 2, Silent Hill 2 og nå Alan Wake 2, som har problemer med PSSR. Teknologien er ny, og det er definitivt rom for forbedringer. I Silent Hill 2 ble PSSR fjernet helt til fordel for Unreal Engine 5s egen TSR, som løste de visuelle problemene, og nå gir Remedy Entertainment PlayStation 5 Pro-spillere muligheten til å slå av PSSR med den nye oppdateringen. Massive har gjort det samme i Avatar: Frontiers of Pandora, som også hadde problemer.

Alan Wake 2 -oppdateringen tilbyr også en ny balansert modus for 120 Hz-skjermer, med oppløsningen fra Performance Mode kombinert med Quality Mode-innstillingen, mens den sikter mot 40 bilder per sekund, noe som passer for en 120 Hz-skjerm med VRR.

Vi håper at Sony får kontroll på PSSR, for det er PlayStation 5 Pros sterkeste kort, som begynner å smuldre litt opp.