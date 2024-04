Det er No Rest for the Wicked i dagens GR Live.

HQ

Moon Studios, de høyt anerkjente skaperne bak Ori-spillene, har nettopp lansert No Rest for the Wicked i tidlig tilgang. Med nydelig, håndlaget grafikk, innlevelse i kampene og en helt ny verden å dykke inn i, er dette et spill vi har hatt et godt øye til lenge.

Og nå, til vanlig tid kl. 16:00 BST/17:00 CEST, kan du sjekke ut en time av denne høyoktanige spillingen på GR Live-hjemmesiden. Som en kombinasjon av Diablo og Soulsborne-serien er kampene både givende og utfordrende, og spillerne føler tyngden av hvert slag når de slår.

Handlingen i No Rest for the Wicked utspiller seg etter kongens død og den arrogante sønnens overtakelse av makten på en øde øy, der regjeringen og opprørerne kjemper om kontrollen, samtidig som en pest truer med å feie over landet. Vi spiller en Cerim, en hellig kriger med mystiske krefter som har sverget på å bekjempe pesten.