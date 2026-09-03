Det er noe i vannet! « Maneater 2» annonsert med lansering i 2027

State of Play har så langt vært en litt middelmådig affære, men det har vært noen få godbiter på programmet som en del av sendingen. Et slikt eksempel kommer fra Tripwire Interactive, som har kunngjort en oppfølger til et av sine nyere populære prosjekter, nemlig Maneater.

Denne oppfølgeren har fått navnet Maneater 2, og siden kunngjøringen er helt fersk, er det foreløpig begrenset med detaljer om selve spillet. Det vi vet, er at det vil være nye miljøer å herje i som en muterbar hai, blant annet et badeland, samt en mengde nye fiender under vann å kjempe mot, for eksempel en ganske stor krabbe.

Når det gjelder lanseringsplanene for «Maneater 2», vet vi at spillet kommer en gang i 2027, og så langt er PS5 bekreftet som plattform, men det er rimelig å anta at PC og Xbox Series X/S også er aktuelle.

Sjekk ut annonseringstraileren for «Maneater 2» nedenfor, og hvis du er på jakt etter mer «Maneater» å sette tennene i, må du huske å lese vår anmeldelse av det originale spillet.