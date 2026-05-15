Det er nok PlayStation 5-konsoller tilgjengelig for 2026, men prisen er en annen sak

Sonys administrerende direktør Hiroki Totoki har fortalt investorer i en nylig inntjeningssamtale at prisene på PlayStation-konsollen kan bli justert hvis produksjonskostnadene for maskinvare øker. Heldigvis er det nok konsollforsyning til å møte etterspørselen gjennom resten av 2026, som rapportert av Tweak Town.

"Selvfølgelig vil minnepriser som går opp øke kostnadene for BOM, slik at produksjonskostnadene vil gå opp. Hvis det fører til at kostnadene overføres til prisene, vil det ha stor innvirkning på prisene på spillkonsoller. --- for kalenderåret 2026 er det nødvendige volumet sikret, og vi har til en viss grad blitt enige om selve prisen."

Sony forventer å selge færre PS5-er i FY26 enn de gjorde i FY25. Lønnsomheten forblir intakt for FY26-perioden, som selvfølgelig slutter i mars 2027.

"Vi planlegger å basere PS5-maskinvaresalget vårt i FY26 på volumet av minne vi kan skaffe til rimelige priser, og vi forventer at lønnsomheten for maskinvare i hovedsak vil være den samme som i FY25."

Totoki gjorde det klart at det fortsatt ikke er noen pris for PlayStation 6, siden selskapet nøye observerer hvordan bransjen reagerer på den pågående RAM-mangelen.