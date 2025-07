Det er offisielt: Animeserien Black Clover kommer tilbake med en ny sesong på Crunchyroll

To store anime-relaterte arrangementer rundt om i verden, Anime Expo 2025 (Los Angeles) og Japan Expo (Paris), ble avholdt i helgen, og Crunchyroll holdt sitt årlige bransjepanel, hvor det kom en rekke viktige kunngjøringer om utgivelser og kunngjøringer for de kommende månedene på streamingtjenesten.

I tillegg til at Frieren: Beyond Journey's End for sin andre sesong, som vil bli strømmet på plattformen samtidig som den sendes i Japan, har vi nå nyheter om en annen enda mer etterlengtet retur, nemlig Black Clover, serien basert på mangaen av Yuki Tabata som vil komme tilbake med en ny serie episoder etter at den ble avsluttet i 2021. Studio Pierrot (som også animerte Naruto, Bleach og Tokyo Ghoul) vil ha ansvaret for å produsere serien, som ennå ikke har satt en premieredato.

Det virker som det ideelle øyeblikket å kunngjøre denne returen, når det også er ti år siden den originale mangaen ble utgitt i Japan. Forfatteren Yuki Takaba var den som takket deltakerne på arrangementene med en videomelding, og delte den offisielle plakaten og den første traileren, som du finner nedenfor.