Det er offisielt: verdens høyeste berg- og dalbane har stengt for alltid etter 19 år

Berg- og dalbanefans så det allerede komme, men nå er det offisielt: Kingda Ka, verdens høyeste berg-og-dal-bane, har stengt for alltid og vil bli revet.

Denne 139 meter høye giganten har dominert Six Flags Great Adventures skyline (New Jersey) siden 2005, men parken har bestemt seg for at det er på tide at noe annet tar dens plass, og har bekreftet at den ikoniske berg- og dalbanen stenges etter at parken har avsluttet sesongen, kanskje for å unngå uhåndterlige folkemengder i de siste ukene.

Nedleggelsen av berg- og dalbanen er ikke helt overraskende, ettersom den var svært dyr i drift og utsatt for tekniske problemer og stengninger på grunn av gammeldags teknologi.

Kingda Ka ble designet av det sveitsiske selskapet Intamin, og den brukte en hydraulisk utskyting for å drive togene opp i en hastighet på 206 km/t på 3,5 sekunder (den var også den nest raskeste i verden). I dag bruker de fleste launch coasters, inkludert Intamins, lineærmotorer eller LSM.

Parken har bekreftet at en ny, rekordrask berg- og dalbane vil bli bygget i 2026.

Hvilken er den høyeste berg- og dalbanen i verden akkurat nå?

I fjor stengte verdens nest høyeste berg- og dalbane, Top Thrill Dragster, som ble åpnet i 2003 og er svært lik Kingda Ka, for en stor oppussing. I 2024 åpnet den igjen som Top Thrill 2, men stengte etter bare en uke på grunn av tekniske problemer og vil forbli stengt frem til 2025.

Den nå andre berg- og dalbanen i verden, Superman: Escape from Krypton, er også SBNO (standing but not operating), noe som betyr at Red Force i PortAventura for øyeblikket er den høyeste og raskeste berg- og dalbanen i drift i verden.

Neste år åpner imidlertid en ny ubestridt konge av berg- og dalbaner (hvis alt går etter planen) i Saudi-Arabia: Falcons Flight kommer til å bli 195 meter høy og kjøre i 250 km/t.