Det er offisielt: videospill kan være bra for din mentale helse

HQ

Det sies ofte at videospill, spesielt intense PvP-spill, får frem det verste i oss. Og tro meg, jeg har vært der.

Men en ny studie har vist at videospill - i moderate mengder - faktisk kan være gunstig for den mentale helsen din.

Den nylige studien, som ble gjennomført under COVID-19 -pandemien og publisert i Nature Human Behaviour,, testet deltakere i ulike aldre som brukte konsollene Nintendo Switch og PlayStation 5 i perioden.

Av deltakerne var 39 % mellom 45-69 år, 21 % var studenter, 39 % var i fulltidsjobb, 11 % var arbeidsledige, 35 % var "dedikerte" spillere og 20 % var "kjernespillere".

Studien viste at bruk av Nintendo Switch forbedret de psykiske symptomene med 0,8 standardavvik, og at bruk av PS5 forbedret dem med 0,2. Det er verdt å merke seg at de gunstige effektene var mindre utbredt hos yngre spillere. I tillegg så det ut til at Nintendo Switch virket positivt på en mye bredere demografisk målgruppe, særlig de som ble ansett som "ikke-spillere".

Det er viktig å ta noen forbehold - studien ble gjennomført under pandemien, noe som betydde at deltakerne hadde få eller ingen andre muligheter for berikelse, og viktigst av alt at spilling i mer enn tre timer om dagen reduserte de psykologiske fordelene.

Så ta det med en klype salt, og gå absolutt fortsatt ut, men vit at hvis du er nedfor, kan det å logge deg på for å spille favorittspillet ditt - i moderate mengder - gjøre deg godt (takk, News Medical).