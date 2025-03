Det er omtrent 65 % sjanse for at Path of Exile 2 forlater Early Access i år.

HQ

Path of Exile 2 Det nye spillet har akkurat presset seg inn blant 2024-utgivelsene, og ble lansert i Early Access 6. desember i fjor. Siden den gang har det fått mye oppmerksomhet, men det gjenstår fortsatt arbeid med spillet, og en full utgivelse kommer muligens i år.

Det er ikke sikkert, men ifølge Path of Exile 2s spilldirektør Jonathan Rogers er det en god sjanse for at spillet vil komme til full utgivelse i år. "Jeg tror det er fullt mulig," sa han til Eurogamer. "Men ikke 90 prosent. Jeg tror det er 65 prosent sjanse for at det blir gjort i år. Det er min nåværende følelse om det. Jeg har en tidsplan som vil få oss dit. Det er et spørsmål om vi faktisk klarer å holde den tidsplanen, noe som vil være utfordrende, men ikke umulig."

Rogers planlegger å ha alt historieinnholdet utgitt før slutten av Early Access, men samtidig ønsker han å bringe noe nytt til spillerne for spillets fulle lansering. Derfor er Grinding Gear Games i ferd med å finne ut hva de kan etterlate seg.

Svaret ser ut til å være klasser. "Det er ikke som om vi har mangel på klasser, ikke sant? Hvis vi ikke hadde en eller to av dem under tidlig tilgang, ville det ikke være verdens ende, " sa Rogers. "Vi gjør det bra. Vi skal prøve å få alle inn, men hvis vi ikke gjør det, så er det som det er."

Path of Exile 2 er for tiden på vei mot 0.2-oppdateringen, som kommer den 4. april.