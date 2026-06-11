Det er oppdaget en enorm hvalgravplass med rester som er millioner av år gamle

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En enorm hvalgravplass på 745 mil er blitt oppdaget i den sørøstlige delen av Det indiske hav. Denne graven, som ligger fire mil under havoverflaten, har vakt stor interesse blant forskere på grunn av de potensielle funnene den kan inneholde.

Forskere fra Kina, Italia og New Zealand oppdaget gravplassen, som inneholder rester av hvaler som levde for 5,3 millioner år siden. Organismer og arter som lever der nede kan være helt nye for vitenskapen, og forskerne sier at de aldri hadde forventet å finne noe av denne størrelsesorden i havet.

«Omfanget, dybden og aldersspennet var langt utover alt vi hadde forestilt oss», sa Xiaotong Peng fra Det kinesiske vitenskapsakademiet (via BBC). Forskere har allerede funnet rester av Pterocetus benguelae, en utdødd art som er mer enn 5 millioner år gammel, samt et fem meter langt kadaver av en minkehval. Teamet har allerede funnet og navngitt en hittil ukjent art som Pterocetus diamantinae.

Stedet er kjent for å ha begrenset tilgjengelighet, men foreløpig har forskerne bare skrapet i overflaten av funnene som venter der inne. Dette funnet blir sammenlignet med det første i en rekke store oppdagelser, som sikkert vil gi oss mange overskriftskapende funn.