Det er på tide med en ny runde med nye tilføyelser på Game Pass

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Mens vi venter på søndagens Xbox Games Showcase, som utvilsomt vil inneholde minst ett overraskende tillegg til Game Pass og flere nye kunngjøringer, har de nå avslørt hvilke spill som kommer til Game Pass i første halvdel av juni. Det virker litt roligere denne gangen, siden det som nevnt sannsynligvis vil endre seg om noen dager.

Følgende spill vil snart bli lagt til Game Pass (spill merket med * vil ikke være tilgjengelig på Game Pass Premium ved lansering; spill merket med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men kommer nå til Xbox Premium) i løpet av de kommende dagene :



Herdling (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 4. juni**



Total Chaos (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 4. juni**



Solarpunk (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 8. juni*



Undisputed (Cloud, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) - 8. juni



Persona 5 Royal (Cloud, Xbox og PC) - 9. juni



Beastro (Cloud, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) - 11. juni*



Frog Sqwad (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 11. juni*



Starseeker: Astroneer Expeditions (Cloud, Xbox Series S/X og PC) - 11. juni*



Junkster (Cloud, Xbox Series S/X, håndholdt og PC) - 16. juni*



Som vanlig er det også ekstra innhold som frynsegoder tilgjengelig for gratis nedlasting, og første halvdel av juni er intet unntak, med Blitz Bushido Set til Rainbow Six: Siege, noe du kan lese mer om på Xbox Wire.

Følgende titler vil bli fjernet fra tjenesten 15. juni, men som vanlig får du rabatt på dem gjennom abonnementet ditt hvis du vil beholde noen :