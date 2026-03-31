Det er plass til et nytt MMO som virkelig kan fange folks oppmerksomhet, sier NCSoft-sjef

Når vi tenker på massive multiplayer online-spill eller MMO-er i disse dager, tenker vi ofte på klassikerne. World of Warcraft, The Elder Scrolls Online, Final Fantasy XIV og noen få andre dominerer området. Men NC America-sjef Jeonghee Jin mener at det er god plass til et nytt navn som kan reise seg og ta et globalt publikum med storm.

I en samtale med Wccftech forklarte Jin sin optimisme for MMO-enes fremtid, i en tid der det virker som om de mest vellykkede flerspillertilbudene er en eller annen form for live-service shooter. "Det er en reell sjanse. Det vi har sett er et syklisk mønster, og jeg tror vi er på bunnen av syklusen ... Det er gode perioder og vanskelige perioder, og bølgen av oppsigelser, nedleggelser av studioer og kansellerte prosjekter vi har vært vitne til, er i stor grad knyttet til korreksjonen etter pandemien. Det var en periode med enorme investeringer, mye eksperimentering, og ikke nok av det ga de riktige resultatene. Det betyr ikke at bransjen er ødelagt, men at syklusen er tilbakestilt."

Hun fortsetter "Jeg er en optimistisk person av natur, og da jeg så alle de vanskelige nyhetene de siste par årene, var instinktet mitt alltid at det ville komme flere gode nyheter... Og se på dataene: Et stort antall spillere bruker fortsatt mye tid på spill som er 10 eller 15 år gamle. Det forteller deg at det er plass. Det finnes et publikum som er lojale, som danner ekte fellesskap, som gjør spill til en del av livet sitt. Det er akkurat det publikummet MMORPG-er snakker til. Folk sier at det er en gammel sjanger, en nisje, bygget for en eldre generasjon. Det er mulig. Men trender i alle kreative bransjer kommer tilbake."

NCSoft, morselskapet til NC America, jobber med mange flerspilleropplevelser, hvorav noen er ekspansive MMO-er. Cinder City, Time Takers, Aion 2, Horizon Steel Frontiers, alle vil gjerne dra nytte av at syklusen blir gjenopprettet, men vi må se om de kan kapitalisere på et publikum som ser ut til å ønske seg noe nytt. Tross alt virker det som om Jins argument har mye verdi for det. Folk beskriver Crimson Desert som et MMO for én spiller, og det har allerede solgt millioner av eksemplarer.