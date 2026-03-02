Det er Pokémania i den siste episoden av The Gamereactor Show

HQ

Vi er tilbake med en ny episode av Gamereactor Show. Senere enn forventet, eller tidligere avhengig av perspektivet ditt, har den 81. episoden av showet blitt dedikert til alt som har med Pokémon å gjøre, når vi oppsummerer det nylige 30-årsjubileet for Pokémon Presents-showet og diskuterer hva vi fortsetter å elske og hva vi fortsetter å forakte ved formatet.

Vi oppsummerer hendelsene i sendingen og hvordan formelen skriker etter forandring på grunn av hvordan den alltid er fullpakket med små og middelmådige oppdateringer og kunngjøringer, og sparer lite rom for store og minneverdige nyheter og avsløringer.

Når vi snakker om det sistnevnte punktet, diskuterer vi avsløringen av Pokémon Winds/Waves og hva vi er mest spent på for generasjon 10 av serien om å fange skapninger, og hvordan de annonserte start-Pokémonene står seg i forhold til de som kom før den. Til slutt snakker vi om Pokémon Pokopia og hvorfor dette kan være et av de beste Pokémon-spillene i nyere tid.

