Det er rett og slett for varmt: Pride-paraden i Paris er utsatt til september
Det er andre gang i historien at den blir avlyst.
Vi har nylig skrevet om hvordan Paris innfører restriksjoner på alkoholsalg og at sykehusene nærmer seg kapasitetsgrensen på grunn av den nåværende hetebølgen som rammer halve Europa. Også i Frankrike har 68 000 mennesker vært uten strøm, 40 har druknet i forsøket på å finne avkjøling, og tre personer har dødd av kvelning – alt dette bare denne uken.
Det er vanskelige tider å gå ut i gatene, enten for å feire eller for å kreve rettigheter, og nå har den franske hovedstaden besluttet å utsette Paris Pride-paraden til september. Den var opprinnelig planlagt til helgen, men politiet beordret at arrangementet måtte avlyses, med henvisning til det nevnte presset på beredskapstjenestene.
Dette er andre gang i historien at paraden blir avlyst eller utsatt; den første gangen var under COVID-pandemien. Pride-paraden, akkurat som i andre storbyer, samler vanligvis titusenvis eller til og med hundretusenvis av mennesker på gatene, men myndighetene i den franske hovedstaden vurderte at forholdene var for risikable under den pågående hetebølgen.