Det er rett og slett for varmt: Pride-paraden i Paris er utsatt til september

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Vi har nylig skrevet om hvordan Paris innfører restriksjoner på alkoholsalg og at sykehusene nærmer seg kapasitetsgrensen på grunn av den nåværende hetebølgen som rammer halve Europa. Også i Frankrike har 68 000 mennesker vært uten strøm, 40 har druknet i forsøket på å finne avkjøling, og tre personer har dødd av kvelning – alt dette bare denne uken.

Det er vanskelige tider å gå ut i gatene, enten for å feire eller for å kreve rettigheter, og nå har den franske hovedstaden besluttet å utsette Paris Pride-paraden til september. Den var opprinnelig planlagt til helgen, men politiet beordret at arrangementet måtte avlyses, med henvisning til det nevnte presset på beredskapstjenestene.

Dette er andre gang i historien at paraden blir avlyst eller utsatt; den første gangen var under COVID-pandemien. Pride-paraden, akkurat som i andre storbyer, samler vanligvis titusenvis eller til og med hundretusenvis av mennesker på gatene, men myndighetene i den franske hovedstaden vurderte at forholdene var for risikable under den pågående hetebølgen.