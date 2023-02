Det er satt en dato for når Squid Game Season 2 skal filmes

HQ

Helt siden Squid Game kom på Netflix og tok hele verden med storm, har vi ventet på å høre mer om planene for den andre sesongen, og også når den nye sesongen begynner å skyte.

For dette formål har en ny rapport fra Ilgan Sports (takk, CBR) nå kommet, som sier at det nå er en filmdato låst på plass. Denne informasjonen kommer fra hovedrolleinnehaver Lee Jung-jae, som har sagt i et intervju:

"Squid Game 2 vil begynne å filme om sommeren, og filmingen vil trolig vare i omtrent 10 måneder. Vi jobbet med Season 1 i omtrent 10 måneder også, men det var med forsinkelser forårsaket av COVID-19. Men siden Season 2 vil bli større i skala, vil det sannsynligvis ta lengre tid å fullføre.

Så hvis dette er filmvinduet, kan vi sannsynligvis anta at showet vil gå inn i etterproduksjon for sin andre sesong rundt våren 2024, noe som betyr at det sannsynligvis ikke vil være før sent i 2024 eller tidlig i 2025 før serien debuterer på strømmetjenesten.

Er du spent på å se Squid Game komme tilbake?