Det er satt ny verdensrekord i overklokking

En ny verdensrekord i overklokking har blitt satt med 9206 MHz, ved hjelp av flytende helium, ifølge Digitec.

Overklokkeren kalt "wytiwx" fikk ytterligere 88 MHz, og han brukte flytende helium i stedet for flytende nitrogen. Og nå er 9206 MHz den høyeste klokkefrekvensen som noen gang er målt for en kommersielt tilgjengelig CPU. Wytiwx brukte en enkelt kjerne av en Intel Core i9-14900KF basert på Raptor Lake.

Men hvorfor flytende helium i stedet for nitrogen? Flytende helium fordamper ved minus 269 grader Celsius, noe som bare er rundt fire grader over det absolutte nullpunktet. Flytende nitrogen har et kokepunkt på minus 195 grader Celsius, men flytende helium er også betydelig dyrere.

Windows 7 Ultimate ble brukt som operativsystem, fordi mange bakgrunnstjenester kan slås av uten at det går ut over stabiliteten. Bare syv av de åtte P-kjernene til i9-14900KF var aktive under testen, og til slutt nådde en av dem 9,2 GHz.

