"Det er som å være gift", sier The Grand Tour-vertene om å jobbe med hverandre

Det viser seg at The Grand Tour-trioen faktisk ikke hater hverandre.

Jeremy Clarkson, Richard Hammond, and James May, de autofile programlederne som ga Top Gear, og senere The Grand Tour ikke bare til Storbritannia, men til hele verden, har diskutert forholdet deres på arbeidsplassen, og hvor mye av eksplosjonene (både fysiske og verbale) som er planlagt.

Clarkson sa "Vi pleide alltid å planlegge ting som skulle skje på disse spesialprogrammene, men man håpet at organiske ting ville skje, og det gjorde de nesten alltid. Vi bestemte oss for å ikke planlegge noe som helst med Zimbabwe (deres siste utflukt noensinne), bare la dynamitten ligge igjen hjemme, som vi kalte det, og stort sett er det bare oss tre som dundrer av gårde i de virkelig fantastiske bilene."

Det ser ut til å ha vært en mye mer avslappet avskjed enn fansen kanskje hadde forventet, og vertene selv var faktisk overrasket.

Hammond sa de: "Jeg var snill mot James en gang, han var bak meg og han kjørte gjennom noe spesielt vanskelig, jeg glemmer det aldri - og jeg så i speilet og sa over radioen 'åh kompis, fin kjøring', og så ble det liksom stille."

May lagt til: "Men jeg hjalp deg (Hammond) med å reparere bilen din på et tidspunkt, noe jeg aldri har gjort før, og du (Clarkson) takket meg for at jeg hjalp deg med å åpne soltaket på bilen din."

Clarkson enig: "Kanskje vi var snillere mot hverandre. Vi har gjort presseintervjuer hele dagen i dag, og jeg synes det var ganske forfriskende å være hyggelige mot hverandre, for vanligvis sier vi at vi drives kreativt av avsky for hverandre, men det er egentlig ikke sant."

May spøkte han: "Jeg er glad vi ikke kom på det tidligere, det ville ha ødelagt alt, ville det ikke?"

The Grand Tour: One For The Road blir den siste utgivelsen fra vår bereiste trio. Den slippes i dag via Prime Video, og det ser ut til å bli en bittersøt avslutning hvis denne uhyggelige finessen er noe å gå ut fra (takk, Daily Express).