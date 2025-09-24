Demi and the Fractured Dream gir Legend of Zelda-vibber i avsløringstraileren

Mens noen kanskje venter på at Nintendo skal grave frem en ny Legend of Zelda-tittel, er det mange utviklere som jobber med actioneventyrspill av den gamle skolen, fylt med fangehull og vakre verdener å utforske. Ta for eksempel Yarn Owl sitt Demi and the Fractured Dream.

Du spiller som Demi, som blir dratt ut på eventyr av en mystisk stemme fra det hinsidige. Ved hjelp av kreftene fra the Void, som tilfeldigvis også forbanner deg, må du reise gjennom kongeriker for å drepe store dyr.

Litt Legend of Zelda, litt Shadow of the Colossus, altså. Uansett høres det ut som mye moro hvis det kan være like imponerende som det ser ut i traileren nedenfor. Demi and the Fractured Dream er tilgjengelig på ønskelisten nå, og kommer til Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch og Switch 2, og PC via Steam og Epic Games Store.