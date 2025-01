Det er utrolig: Verdensmestertittelen i lynsjakk er blitt delt etter gjensidig avtale, og fansen tror det er en "spøk"

HQ

FIDEs verdensmesterskap i lynsjakk 2024, som startet på den mest uvanlige måten da Magnus Carlsen nesten trakk seg fra turneringen fordi det internasjonale sjakkforbundet i utgangspunktet ikke tillot ham å bruke jeans, har endt med en annen overraskende vending: de to stormesterne i finalen, Magnus Carlsen og Ian Nepomniachtchi, har blitt enige om å dele tittelen. Det var ingen tapere, bare to vinnere.

Dette er dermed nordmannens åttende VM-tittel i lynsjakk, og russeren Ian Nepomniachtchis første. Det var Carlsen som foreslo at Nepomniachtchi skulle dele VM-tittelen... fordi de var slitne: De endte begge remis tre ganger i løpet av nyttårsaften, klokken 20.00...

"Vi kom til et punkt der det hadde vært en lang dag. Vi spilte mange partier, vi hadde tre remiser og jeg følte at jeg kunne fortsette å spille. Men det var en fin løsning å dele seieren, det var en god måte å avslutte det på, sa Carlsen, ifølge Chess.com.

Dermed kunne begge stormesterne avslutte 2024 på best mulig måte. Mange var imidlertid misfornøyde og sa at "sjakkverdenen er en vits" og antydet at de (med dommerens tillatelse) hadde brutt FIDEs regelverk: Ifølge en artikkel skal partiet "gjentas inntil det første partiet er vunnet av en av spillerne."

Selv om dette ikke er første gang to sjakkspillere blir enige om å dele en tittel (Carlsen hadde allerede foreslått dette tidligere), var dette første gang det skjedde i et verdensmesterskap. En fin gest av sportsånd, eller en hån mot sportens troverdighet?