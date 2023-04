Det er utstedt en arrestordre mot Bam Margera.

HQ

Bam Margera ser alltid ut til å være i nyhetsoverskriftene i disse dager, og vanligvis aldri for veldig gode ting. Denne siste hendelsen ser den tidligere Jackass -stjernen etterlyst av politiet, etter en påstått overfallshendelse i hjemmet hans i Philadelphia, der skateboarderen hevdes å ha slått broren sin i ansiktet.

Som bemerket av Sky News, har politiet utstedt en arrestordre for Margera, ettersom han etter krangelen løp ut i skogen og ikke har blitt sett siden.

Når det gjelder hva som skjedde for å forårsake krangelen, sa Margeras bror Jesse at Bam banket på den låste soveromsdøren hans om morgenen for hendelsen, alt før en kamp brøt ut og så Jesse få "mindre skader". Det lokale politiet sier også at de har oppdaget en "truende" lapp som Bam signerte.

I arrestordren mot Bam heter det at han er siktet for "overfall, trakassering og fire tilfeller av 'terrortrusler'".