Det er veldig lite grønt i teaseren på Lanterns

DC's Lanterns, TV-serien som introduserer oss for James Gunn og Peter Safrans versjoner av Hal Jordan og John Stewart, har nettopp fått sin første teaser-trailer. I den får vi se noe som ser ut som et dystert og interessant detektivdrama, som virker ganske blottet for superkrefter.

The Green Lanterns er ganske "out there" når det gjelder superheltfigurer, så noen av kommentarene på YouTube-versjonen av traileren virker interesserte, men litt forvirret av TV-serien vi ser. Mye av serien dreier seg om konflikten mellom Jordan og Stewart, etter det vi kan se.

Jordan, spilt av Kyle Chandler, trener opp Stewart, men ønsker fortsatt å beholde tittelen Green Lantern. Stewart mener at hans tid er inne, og at Jordan er for gammel og for avdanket til å være den Lantern som folk vil at han skal være.

Vi vet at det vil være andre, mer levende karakterer i serien, men denne teaseren nektet å vise oss dem. I stedet ser vi på en True Detective-inspirert superhelthistorie, en som lander i august. La oss få vite hva du synes etter å ha sett traileren nedenfor :