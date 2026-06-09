Det felles jagerflyprosjektet mellom Frankrike og Tyskland har gått i vasken

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Tyskland og Frankrike har besluttet å skrote sin store samarbeidsavtale om utvikling og bygging av en ny generasjon jagerfly, da prosjektet offisielt er avlyst på grunn av industriell rivalisering.

Ifølge Reuters ble dette besluttet av den tyske forbundskansleren Friedrich Merz og den franske presidenten Emmanuel Macron under et møte på et toppmøte i Montenegro forrige uke. Årsaken til kanselleringen var en fastlåst situasjon mellom de involverte våpenprodusentene, en situasjon som har vart i flere måneder frem til nå.

De skyldige var både Airbus og Dassault Aviation, hvor førstnevnte representerer Tyskland og sistnevnte Frankrike. De to har ikke klart å komme til en meningsfull avtale, noe som har ført til at den større avtalen er skrotet, til tross for økende press fra USA og Russland om at Europa skal ruste opp igjen.

Totalt var avtalen verdsatt til omtrent 100 milliarder euro, med Spania også involvert i mindre grad.