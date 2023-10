Det finnes allerede et forfatterrom for Gen V sesong 2.

HQ

Nå som forfatterstreiken er over, ser det ut til at vi ikke kan stoppe disse forfatterne fra å sette pennen til papiret igjen. Eric Kripke, skaperen av The Boys for Amazon Prime, har allerede bekreftet at et forfatterrom har åpnet for en andre sesong av spin-off-serien Gen V.

Med tanke på spin-offens suksess så langt, høres ikke dette usannsynlig ut, men da må vi huske at Amazon ennå ikke har gitt grønt lys for en andre sesong. Derfor kan arbeidet som gjøres akkurat nå være forgjeves hvis Amazon trekker ut støpselet.

Det er høyst usannsynlig, ettersom Gen V imponerer både fans og kritikere for øyeblikket, men det er likevel ganske dristig å starte opp forfatterrommet før man i det hele tatt har fått grønt lys til å lage den sesongen.

Vil du se Gen V sesong 2?