Det finnes ingen fysiske eksemplarer av Unicorn Overlord igjen i Japan.

Det ser ut til at nyheten fra Vanillaware og Atlus gjør det veldig bra. Unicorn Overlord er ikke bare et flott spill (i anmeldelsen forklarer vi hvorfor), men også salget går ganske bra, i hvert fall ifølge det fysiske markedet i Japan (husk at det aldri kommer til PC).

De japanske spillerne har omfavnet spillet massivt ved lanseringen, til det punktet at det ikke er et eneste fysisk eksemplar igjen for salg i hele landet. En så dramatisk situasjon (i Japan er de sterke tilhengere av fysiske spill) at Atlus har vært nødt til å gå ut med en offisiell uttalelse der de ber om unnskyldning og lover et nytt opplag så snart som mulig.

Atlus har ikke kunngjort når de forventer at forhandlerne vil motta en ny forsendelse med fysiske eksemplarer, eller når spillet vil være tilbake på lager i Japan generelt. Atlus har heller ikke opplyst om spillet ikke har nådd butikkene eller om de har undervurdert interessen for Vanillawares siste utgivelse.

Hvis du bor i Japan og eier Unicorn Overlord, har du selvfølgelig allerede en enda mer verdifull skatt i hendene.

