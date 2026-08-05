Det forhistoriske visuelle gåteeventyret « Theropods kommer 20. august

Når vi snakker om pek-og-klikk--eventyr, tenker vi vanligvis på innviklede, men likevel komiske samtaler mens vi flittig leter etter den usannsynlige løsningen på neste gåte som vil føre oss videre, ved hjelp av skriftlige ledetråder, dialog eller objektbeskrivelser som referanser. I Theropods er det imidlertid praktisk talt ingenting av det.

Theropods er et forhistorisk eventyr med et snev av «pulp»-fiksjon, der en ung jeger søker en måte å befri stammen sin fra barbarene som holder dem fanget. Samtidig styrter en romfarer ned i en redningskapsel, og det ser ut til at hans eneste sjanse til å unnslippe planeten er å slå seg sammen med denne jenta. Å ja, og i denne verdenen, akkurat som i filmen «One Million Years B.C.», er det dinosaurer overalt.

Det som gjør dette grafiske eventyret spesielt, er at det ikke finnes en eneste tekstlinje, ikke engang et eneste ord. Hele fortellingen er rent visuell, og verden i seg selv er det store puslespillet som skal løses. Dessuten er «Theropods» håndanimert bilde for bilde, har vært under utvikling i over ti år, og blir endelig tilgjengelig denne måneden. Det kommer til PC via Steam, GOG og Epic Games Store 20. august, og du kan sjekke det ut nedenfor hvis du tror det er noe for deg.