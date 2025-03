Det første fotballspillet til Nintendo Switch 2? "Vi har bestilt devkits"

HQ

Nå som Nintendo Switch 2 er rett rundt hjørnet, listet vi nylig opp de 11 uforklarlige fraværene i den opprinnelige Switch-serien, spill som vi ikke kunne forstå at ikke hadde blitt tilpasset den enormt vellykkede plattformen på alle disse årene. Blant dem var Konamis PES eller eFootball, ettersom den japanske utvikleren ikke forutså den potensielle fortjenesten de kunne få ut av den håndholdte konsollhybriden. Electronic Arts var derimot fremtredende med de årlige FIFA- og EA FC-spillene, til tross for den lille oppdateringen til hver av dem. Men selv om ingen av de to har erklært sin kjærlighet til den forestående Switch-etterfølgeren, er det et spill og et studio som allerede ser på muligheten for å bringe opplevelsen sin til Switch 2.

Vi snakker om UFL av Strikerz Inc. Selv om teamet ikke kunngjør noe offisielt ennå (det samme som stort sett alle andre tredjeparter så langt), antyder de en potensiell tilpasning av deres free-to-play-spill, et som for øyeblikket er tilgjengelig på PS5 og Xbox Series, og som snart vil lande på PC også.

"Når vi snakker om Switch 2, har vi allerede bestilt, bedt om utviklerverktøysett", sier forlagsdirektøren til Gamereactor når han snakker om UFL og plattformer. "Og så vidt du forstår, ble det gjort av en grunn. Jeg mener Switch 2 devkits", legger han til i videoen nedenfor.

Selv om dette igjen ikke betyr at vi definitivt vil se UFL på Nintendo eShop når som helst snart, bekrefter det i det minste at utviklerne på Strikerz Inc. allerede utforsker muligheten, selv før konsollens TBA-utgivelsesdato.

Med tanke på tørken av realistiske fotballspill Nintendo-fansen har måttet tåle i tre (!) generasjoner (med unntak av det strategisk interessante Pro Evolution Soccer til Wii), og med Next Level Games' Mario Strikers som normalt er planlagt som en bølge 2/3-tittel for Nintendo, høres utsiktene til å kunne prøve UFL når som helst i løpet av konsollens tidlige livssyklus ut som gode nyheter for disse fansen, spesielt siden gratisspill hjelper til med å fylle hullene mellom de store premiumutgivelsene etter hvert som biblioteket fylles ut. Vil Konami se den samme muligheten med sitt eget F2P-tilbud rundt lanseringsvinduet? Vi er bare dager unna å finne ut av det...