Det første nye DLC-et til « Darkest Dungeon siden 2020 lanseres i august

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Darkest Dungeon får en ny DLC. Mer enn 10 år etter at spillet først ble utgitt, og 6 år siden det sist fikk nytt nedlastbart innhold, er Red Hook Studios tilbake med fokus på sitt originale roguelike-dungeon crawler-spill.

Ifølge et nytt innlegg på Steam skal «The Fire’s Edge» lanseres 18. august. Det tilfører to nye karakterer til « Darkest Dungeon, selv om spillere som har dykket ned i oppfølgeren sannsynligvis allerede er kjent med de ekstra villfarne sjelene som finner veien på «Old Road».

Både «The Duelist» og «The Runaway» er helter som debuterte i « Darkest Dungeon II». Den førstnevnte er en skadeforårsaker som kan bevege seg mellom rekkene i gruppen din. Planlegg hennes trekk på forhånd, så vil du se henne knuse fiender langs Old Road. Runaway er litt mindre kompleks, men kan likevel være ganske fleksibel når det gjelder posisjonering, ved å bruke hennes Burn til å hjelpe lag som ønsker å bedøve, forvirre og slå tilbake fiender.

Dette er en hyggelig overraskelse for fans av det originale « Darkest Dungeon, men det føles litt rart å se at det eldre spillet får nytt innhold, mens oppfølgeren ikke har fått utgitt et DLC på godt over et år. Kanskje Red Hook Studios rett og slett vil at vi skal bli kjent med det første spillet på nytt før vi hopper tilbake til det andre. Uansett får vi mer fra « Darkest Dungeon.