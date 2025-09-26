Det første offisielle tilbehøret til den bærbare Xboxen er presentert

HQ

Det har vært mye snakk om ROG Xbox Ally i dag etter at Microsoft først kunngjorde prisene og deretter startet forhåndsbestillinger, som ble utsolgt nesten umiddelbart. Nå som alt er offisielt, vil enheten bli utgitt om tre uker, og folk har forhåndsbestilt enhetene sine, tilbehør har også begynt å bli kunngjort.

Selvfølgelig er dette å forvente, og SanDisk, Seagate, og Asus selv er klare med forskjellige produkter. Via Xbox Wire blir vi nå introdusert for :

Sandisk microSD-kort - Høyytelseslagring for Xbox Ally X, opptil 2 TB, hastigheter opptil 200 MB / s.

Seagate FireCuda 530R SSD - Ekstrem hastighet og holdbarhet, støtte for Microsoft DirectStorage. Tilgjengelig i 1 TB, 2 TB og 4 TB.

ROG Xbox Ally (2-i-1) Premium bæreveske - Vannavvisende veske med fleece-fôr og avtakbar pose for 65W-lader. Beskytter din Xbox Ally og er lett å bære.

Det virker fornuftig å skaffe seg et etui, og vi er alltid for mer lagringsplass, så dette høres absolutt ut som ganske relevante produkter. Ser du noe du vil ha til din ROG Xbox Ally?