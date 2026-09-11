Det første World Athletics Ultimate Championship innledes med seire til Ingebrigtsen og Duplantis

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Den første utgaven av World Athletics Ultimate Championship har startet: bare tre dager, fra 11. til 13. september i Budapest, med et strømlinjeformet format og et redusert antall deltakere: kun regjerende OL-, VM- og Diamond League-mestere, mens resten kun får delta basert på World Athletics-rangeringen.

På dag 1 vant den norske superstjernen Jakob Ingebrigtsen 5 000 meter for menn med tiden 12 minutter og 59,24 sekunder. Dette bare syv måneder etter at han gjennomgikk en akillesseneoperasjon. En annen stjerne, svensken Mondo Duplantis, vant stavsprang, som forventet av ham, men klarte ikke å sette ny rekord (etter å ha satt 16 verdensrekorder i karrieren), med et hopp på 6,20 meter.

Blant de andre vinnerne på fredag var den ukrainske Yaroslava Mahuchikh, som også er olympisk mester, i høydehopp med et hopp på 1,99 meter; Merlin Hummel fra Tyskland vant sleggekast med 81,46 meter. Britiske Keely Hodgkinson, nylig kronet som europamester, vant semifinalen i 800 meter for kvinner og kvalifiserte seg sammen med Audrey Werro og Femke Broeders-Bol.