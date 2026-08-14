Det første Zelda-eventyret kan nå spilles i samarbeidsmodus 40 år etter utgivelsen

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Selv om det gjennom årene har vært noen få, generelt mindre vellykkede Zelda-spill som har fokusert på flerspiller, er det ubestridelig at Zelda i stor grad regnes som en enkeltspillerserie. Og slik har det vært helt siden « The Legend of Zelda ble utgitt i 1986.

Nå påpeker imidlertid Time Extension at nettopp dette klassiske eventyret – som introduserte alt fra Link til Hyrule, Ganon og den ikoniske temasangen – har fått støtte for co-op. Som du kanskje kan gjette, innebærer dette en mod, som utvikleren Deric Miller kaller Z for 2, og skriver:

«40 år etter den første utgivelsen kan The Legend of Zelda nå spilles som et samarbeidsspill for to spillere samtidig. Spiller 2 tar rollen som Links skygge.

Begge spillerne kan plukke opp og bruke hvilket som helst gjenstand, og hver spiller kan velge sin aktive gjenstand uavhengig av den andre. Spillerne deler ressurser og helse. Hver spillers Select-knapp bytter det aktive gjenstanden uten at man trenger å åpne inventarskjermen.»

Hvis dette høres morsomt ut for deg, kan du gå til denne lenken for å lese mer og kanskje prøve det selv sammen med en venn eller noen du er glad i.