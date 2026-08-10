Det forventes at flere deler av England vil bli erklært rammet av tørke

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Denne sommeren har vært ekstremt tøff når det gjelder været i store deler av Europa. Mens mange land opplever ødeleggende skogbranner på grunn av de eksepsjonelt tørre forholdene og den høye varmen, er det for Storbritannia hovedsakelig det førstnevnte som gjelder.

I slutten av juli ble store deler av landet erklært å være rammet av tørke, noe bøndene begynte å advare om ville føre til en dårlig avling og reduserte matlagre gjennom vinteren, men i dagene som har fulgt, har forholdene bare blitt verre.

Ifølge BBC News skal National Drought Group møtes mandag ettermiddag for å presentere sin siste vurdering av situasjonen i landet. Det forventes at enda flere regioner snart vil bli erklært å være i tørke, i tillegg til at rundt halvparten av landet allerede fikk denne klassifiseringen for et par uker siden.

Slik situasjonen er nå, og hvis man ser utelukkende på England, var det bare to regioner som ikke ble klassifisert som rammet av tørke eller «langvarig tørt vær» i slutten av juli, mens flertallet ble klassifisert som det førstnevnte. Dette møtet vil trolig utvide denne klassifiseringen, og det bekymringsfulle er at forholdene heller ikke forventes å endre seg med det første, ettersom det er varslet tørt og varmt vær i nærmeste fremtid for store deler av Storbritannia. Faktisk står landet foran enda en hetebølge, med forventede temperaturer på midten til høye 30-tallet på torsdag.