Det forventes ikke lenger at den femte og siste sesongen av «The Witcher» skal ha premiere i 2026

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Den femte og siste sesongen av The Witcher er utsatt, uten mye oppstyr. Serien, som førte seerne inn i en fantastisk verden basert på Andrzej Sapkowskis romaner, der en hvithåret hovedperson kjempet mot monstre og mennesker i et forsøk på å redde sin adopterte datter, har blitt ganske kraftig kritisert av fans av de originale bøkene og spillene. Mange hoppet av etter at Henry Cavill forlot serien – han som hadde vært en så ivrig tilhenger av « The Witcher før han dukket opp i Netflix-serien.

Cavills Geralt ble erstattet av Liam Hemsworth, som tok på seg en hvit parykk og skinnjakke i sesong 4. Han vil spille rollen ut i seriens femte sesong, som var planlagt å ha premiere senere i år. Ifølge What's On Netflix er dette imidlertid ikke lenger tilfelle, og seriens finale vil bli utsatt til 2027.

Netflix har ennå ikke bekreftet utsettelsen offentlig, men skarpsynte fans oppdaget at « The Witcher var fjernet fra listen over utgivelser i 2026. Det antas at Netflix allerede har en ganske full kalender for resten av året, og ved å utsette den femte sesongen av «The Witcher» til 2027 får skaperne mer tid til å jobbe med etterproduksjonen, noe som gir oss en bedre avslutning på fantasy-serien.