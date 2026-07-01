Det forventes ingen konfrontasjon mellom USA og Spania på NATO-toppmøtet, ettersom forsvarsutgiftene ikke lenger er toppprioritet

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Det har gått et år siden de første gnidningene, Spanias nektelse av å følge Trumps forsvarsmål og landets tilpasning til NATO-forpliktelsene. Nå har støvet så godt som lagt seg, ettersom USA prøver å legge konflikten med Spania om Iran bak seg, selv om de fortsatt er misfornøyde med Madrid. USAs NATO-ambassadør, Matthew Whitaker, sa at det ikke forventes noen konfrontasjon mellom Trump og Pedro Sánchez på neste ukes NATO-toppmøte i Ankara, melder elDiario. Han la imidlertid til at Washington fortsatt er skuffet over Spania når det gjelder tilgang til baser og overflyging under «Epic Fury», samt landets nektelse av å forplikte seg til en realistisk plan for å nå et forsvarsforbruk på 5 % av BNP.

Washington ser imidlertid ut til delvis å akseptere Spanias argument om at kapasitet er viktigere enn rene utgifter. Whitaker uttalte at det sentrale spørsmålet nå ikke bare er hvor mye penger allierte bruker, men hvilken kapasitet i form av militære ressurser de faktisk leverer. Dette ligger mye nærmere Spanias standpunkt om at landet kan oppfylle NATOs kapasitetsmål uten å nå utgiftsmålet på 5 prosent.

USA ønsker imidlertid fortsatt at Europa skal bruke mer på forsvar, men ikke bak proteksjonistiske murer. Whitaker advarte, slik Trump har gjort tidligere, om at Washington vil belønne allierte som oppfyller målene og opprettholde presset på de øvrige. Samtidig oppfordrer de EU til å redusere beskyttelsesklausuler som potensielt kan utelukke amerikanske selskaper fra kontrakter.