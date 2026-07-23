Det franske fotballforbundet kunngjør pressekonferanse for å presentere Zidane som ny landslagstrener

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Det franske fotballforbundet har kunngjort en ny pressekonferanse tirsdag 28. juli kl. 11.00 CEST. De bekreftet at den neste hovedtreneren for det franske landslaget vil bli presentert samme dag som styremøtet, og pressekonferansen vil bli sendt på YouTube-kanalen.

Det blir «Z-dagen», dagen da den franske legenden Zinedine Zidane blir presentert som hovedtrener for det franske landslaget, som etterfølger til Didier Deschamps, som uansett utfallet av VM hadde tenkt å trekke seg (de endte på en skuffende fjerdeplass, etter to tøffe tap mot Spania og England).

Det har i flere måneder gått rykter om at Zidane skal bli ny trener, og han har vært uten jobb siden han forlot Real Madrid i 2021, det eneste laget han har trent (bortsett fra Real Madrid Castilla, B-laget, siden 2014). Som spiller spilte han 108 landskamper for Frankrike og scoret to mål i VM-finalen i 1998, det året han også vant Ballon d’Or.

Zidanes fire første kamper som Frankrikes landslagstrener blir i september og oktober, i starten av Nations League: kamper mot Tyrkia (25. september), Belgia (28. september), Italia (2. oktober) og Belgia igjen 5. oktober.